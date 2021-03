Schloss Benzenhofen bei Berg ist Denkmal des Monats März 2021

Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg hat Schloss Benzenhofen in Berg jetzt zum Denkmal des Monats März 2021 ernannt, heißt es in einer entsprechen Pressemitteilung. Mit seinen Türmen und Zinnen biete das Schloss einen imposanten Anblick in der oberschwäbischen Landschaft. Um 1900 herum erbaut, ahme seine Architektur den Tudorstil englischer Landsitze nach. Seine Verzierungen und neugotischen Dekorelemente würde den Bau zu einem ebenso prägnanten wie späten Beispiel für die Rezeption mittelalterlicher Burgenarchitektur im ausgehenden 19. Jahrhundert machen, schreibt die Denkmalstiftung weiter.

Eigentümer investieren in Erhalt

Zahlreiche Sanierungsschritte in den vergangenen Jahrzehnten hätte dazu beigetragen, dass das Kulturdenkmal heute prächtig dastehe. Seit 1932 sei es kontinuierlich in Besitz der heutigen Eigentümerfamilie, die regelmäßig in seinen Erhalt investiere und dabei auch von der Denkmalstiftung unterstützt werde. Zuletzt hätten Arbeiten am Hauptturm stattgefunden. Dabei sei der Putz mit seinen Zierelementen instandgesetzt und teilweise erneuert worden, außerdem wurde die Fassade gestrichen.

In seiner Gestaltung lehne sich das Gebäude an mittelalterliche Festungsbauten an. Es ist als durchgehend zweigeschossiger Massivbau mit rechteckigem Grundriss errichtet. Die Hauptfassade entlang der zum Tal gerichteten Längsseite ist der viergeschossige, quadratische Turm vorgesetzt. Zwei runde Türme mit drei Geschossen flankieren die Ecken des imposanten Baus.

Stiftung fördert private Initiativen

Nach ihrem Motto „Bürger retten Denkmale“ fördere die Denkmalstiftung Baden-Württemberg insbesondere private Initiativen und gemeinnützige Bürgeraktionen, die sich für den Erhalt von Kulturdenkmalen im Land engagieren. 48 Projekte habe die Stiftung bürgerlichen Rechts allein im Jahr 2020 unterstützt.