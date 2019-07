SC Berg sucht einen Bufdi

Der SC Berg bietet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) zur kommenden Saison (ab 1. September) eine Bundesfreiwilligendienst-Stelle in seiner Tischtennis-Jugendabteilung an. Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim SC Berg bietet sich vor allem für Schulabgänger an, die tischtennisverrückt sind, gern mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und Trainingsstunden geben, bei einer Großveranstaltung des DTTB, den German Open 2020, live dabei sein wollen oder auch ihre Eignung für einen sozialen oder sportlichen Beruf oder das Lehramt testen wollen. Als „Bufdi“ in Berg sammelt man Organisationserfahrung und erwirbt den Trainerschein. Nähere Informationen gibt es im Internet auf der Seite http://www.sc-berg.de/freiwilligendienst.