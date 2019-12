SC Berg kürt seine Vereinsmeister

Der SC Berg hat seine jährlichen Tischtennis-Vereinsmeisterschaften ausgetragen. Sieger bei den Aktiven wurde Thomas Maier; die beste von den Damen war Jana Hoffmann. Weitere Titel bei den Aktiven wurden im Doppel und im Mixend vergeben. Darüber hinaus spielte auch der Berger Tischtennisnachwuchs in verschiedenen Altersklassen seine neuen Titelträger aus.

Die von Gerhard Scheuing, Wolfgang Nikolaus und Thomas Schmidt organisierten Vereinsmeisterschaften des SC Berg begannen mit der Austragung der Jugendwettbewerbe. Ab dem Morgen und bis in den späten Nachmittag hinein kämpften die Mädchen und Jungen um ihre Plätze und wurden am Schluss mit Preisen belohnt. Weiter ging es bei den Vereinsmeisterschaften am Mittag mit den Wettkämpfen um die Titel bei den Aktiven. Bereits wenige Tage vor den Meisterschaften waren im Vereinshaus der Berger Vereine die Gruppen sowie die Mixed- und Doppelpartner ausgelost worden.

Zum ersten Mal wurden die Damen- und Herrenkonkurrenzen nicht getrennt voneinander ausgespielt, sondern in gemischten Gruppen. Dies bedeutete viele interessante Spiele mit zum Teil starken Ballwechseln – eines davon im Finalspiel zwischen Jana Hoffmann und Thomas Maier. Nach einem harten Kampf, der im fünften Satz 11:8 endete, durfte sich Thomas Maier schlussendlich als Vereinsmeister feiern lassen.