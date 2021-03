SC Berg bietet BFD-Stelle an

Der Sportclub Berg bietet zur kommenden Saison (ab 1. September) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tischtennisbund (DTTB) eine Bundesfreiwilligendienst-Stelle in seiner Tischtennis-Jugendabteilung an. Der Freiwilligendienst erstreckt sich über ein Jahr und umfasst ein vielfältiges Aufgabengebiet – unter anderem die Mitarbeit im Jugendtraining des SC Berg als Trainer oder Co-Trainer, Unterstützung des Landestrainers bei Talentsichtung und -förderung, Coaching von Jugendspielern bei Mannschaftsspielen und Turnieren, Mitarbeit bei der Organisation des Jugend-Spielbetriebs, Organisation von Tischtennis-AGs und von Freizeitaktivitäten der SC-Jugend. Während des Bundesfreiwlligendienstes (BFD) angeboten werden unter anderem die Teilnahme an 25 Bildungstagen einschließlich einer mehrwöchigen Trainerlizenz-Ausbildung, die Mitarbeit bei einer Großveranstaltung des DTTB bei den Bildungstagen, der Erwerb von Kenntnissen in der sportliche Jugendarbeit, im Projekt- und Veranstaltungsmanagement, eine Butterfly-Trainerausstattung. Voraussetzung für die BFD-Stelle beim SC Berg ist eine abgeschlossene Schulausbildung, Erfahrungen im Tischtennissport (als Spieler, Übungsleiter oder Mitarbeiter), EDV-Grundkenntnisse (MS-Office und Internet) und ein Autoführerschein. Bewerbungen sind bevorzugt per E-Mail zu richten an tt-jugendleiter@sc-berg.de. Nähere Informationen zum Bundesfreiwilligendienst beim SC Berg gibt es auf der Internetseite des Vereins unter www.sc-berg.de/freiwilligendienst.