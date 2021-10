Sarah Hartwig ist Spielerin des Tages

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Oberliga Südwürttemberg Frauen: SKC Berg 4 : 4 TSG Bad Wurzach (3097: 3144). Endlich ging es für die Frauen vom SKC auch wieder los. Nachdem in der letzten Saison alle Gegner abgesagt hatten und danach die Runde unterbrochen war, war dies das erste Punktspiel seit dem Saisonabbruch 2019/20. Berg zeigte sich mit starken Einzelergebnissen zurück aus der Pause und konnte verdient zumindest einen Punkt für sich sichern. Dagmar Keller spielte mit 540/1 ein sehr gutes Spiel. Sarah Hartwig zeigte sich in ihrem ersten Damenspiel mit 554/1 sehr treffsicher. In der Mittelpaarung konnte Jasmin Abbate mit 502/1 zwar nicht ihr volles Können unter Beweis stellen, sicherte aber dennoch ihren Punkt. Sandra Reize unterlag hingegen mit 460/0 chancenlos. Nach Punkten führte Berg mit 3:1, lag aber im Gesamtholz deutlich zurück. Sigrid Staudacher konnte den Rückstand in der Schlussphase mit starken 555/1 nochmals verkürzen. Tanja Hartwig fand hingegen nicht ganz in ihr Spiel und musste sich mit 486/0 geschlagen geben. Auch wenn ein Sieg kurzzeitig in der Luft lag, freuen sich die Frauen vom SKC über diesen Punkt und überhaupt mal wieder ein Pflichtspiel erlebt zu haben.

Regionalliga Oberschwaben Zollern Männer: SKC Berg 3,5 : 4,5 SKG Balingen (3268 : 3319). Spiel, Satz und Sieg, ganz so einfach hat sich der SKC zwar das Spiel nicht vorgestellt, dennoch waren leichte Vorteile auf Seiten der Gastgeber vor der Partie. Berg kam gut in das Spiel und konnte gute Leistungen abrufen. Walter Hecht erzielte mit 555/1 ein gutes Spiel. Daniel Erens konnte lange mit seinem Gegner mithalten, hatte jedoch im Dritten Satz Schwierigkeiten und ließ sich auswechseln. Für Ihn sprang Manuel Erens ein. Gemeinsam gelang ihnen mit 547/1 ebenfalls der Punkt. Thomas Ibele machte es in der Mittelpaarung spannend und konnte am Ende mit 552/1 seinen Punkt etwas glücklich aber verdient für sich entscheiden. Georg Buß musste sich mit soliden 543/0 gegen den Tagesbesten Cordia Giuliano mit 602/1 geschlagen geben. Nach Punkten führte Berg 3 : 1 lang aber in der Gesamtwertung hinten. Sodass für die Schlusspaarung noch alles möglich war. Pascal Hartwig spielte angeschlagen und konnte mit 535/0 nicht seine volle Leistung abrufen. Auch Stephan Hartwig konnte seinen Gegner nicht ganz für sich einnehmen. Am Ende fehlte ihm ein Holz für den vollen Punkt und somit das Unentschieden. Hartwig beendet seine Partie mit 536/0,5. Nun geht es in eine kurze Pause, sodass es dann Ende Oktober weiter geht.