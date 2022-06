Sandbiene summt Berger Volleyballer um den Verstand

Viele der weltweit rund 1500 Arten der Sandbiene kommen in nördlichen Kontinenten in aufgelassenen Sand- oder Kiesgruben vor. Dort nisten sie auch. Laut dem Bundesnaturschutzgesetz steht die Sandbiene unter Artenschutz. Männliche Sandbienen können nicht stechen, Weibliche wollen nicht – und wenn, dann spürt es der Mensch kaum.

Die Sandbiene: Sie hat den Volleyballern des TSV Berg graue Haare beschert und sie beinahe um die Übungseinheiten auf dem Beachvolleyballplatz in Vorberg gebracht. Doch die Gemeinde gibt brandaktuell Entwarnung: Das Insekt ist scheinbar wieder verschwunden.

Im Winter wird das Beachvolleyballnetz auf dem Platz in Vorberg immer abgehängt. Als es dieses Frühjahr bei schönstem Wetter noch immer nicht angebracht worden war, wurden die Volleyballer des TSV Berg stutzig. Trainer Gerd Gaugel hatte sodann über die Gemeinde erfahren, dass sich die geschützte Sandbiene dort eingenistet hatte. Spielen war daraufhin zunächst tabu.

Sandreinigung musste auf Eis gelegt werden

„Wir bedauern, dass das Netz noch nicht aufgehängt ist. Ich hatte schon überlegt mein eigenes anzubringen, aber mit der Sandbiene darf man ja so oder so nicht auf dem Platz spielen“, sagt Reinhold Simon vom Volleyballteam.

Bergs Bürgermeisterin Manuela Hugger bestätigt den Sandbienen-Fall und erzählt: „Wir mussten die anstehende Sandreinigung nach Absprache mit der Hornissenbeauftragten des Landkreises auf Eis legen. Als Vorsichtsmaßnahme wurde gar kein Netz gespannt.“

Spielbetrieb kann bald beginnen

Die Volleyballer können indes trotzdem aufatmen, denn bei einer neuerlichen Besichtigung des Beachvolleyballplatzes habe sich nur noch eine einzelne Sandbiene gezeigt. Darum werde die Gemeinde nun die Sandreinigung und die Netzanbringung veranlassen. In Kürze kann der Spielbetrieb also wieder aufgenommen werden, so Manuela Hugger:

Wir glauben, dass sich die Bienen einen anderen Spiel- und Lebensraum gesucht haben.

Das Volleyballteam darf sich außerdem auf einen ganz neuen Beachvolleyballplatz freuen, der beim Sportplatz gebaut wird. Reinhold Simon meint, dass der Sand schon bald geliefert wird und würde sich freuen, wenn die Sandbiene diesen Bereich großräumig umfliegen könnte.