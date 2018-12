Sachschaden von 12 000 Euro entsteht

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 6.45 Uhr auf der Landstraße 291 in Berg ereignete. Ein 18-jähriger VW-Fahrer befuhr die Ettishofer Straße von Weiler kommend in Richtung L 291. An der dortigen Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines 28-jährigen Fahrers und kollidierte mit dessen Mercedes. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.