Sänger feiern eine fröhliche ausgelassene Fasnet

Die Karten für beiden Sängerbälle des Gesangsvereins Berg sind immer ganz schnell ausverkauft, die Gäste wissen, die Männer werden sie mit einem Superprogramm verwöhnen. „Es ist der 65. Sängerball, genießen Sie es, wir kommen in Rente“ kündigte Norbert Betz an. Zusammen mit Stefan Geyer führte er die Gäste als sehr wandlungsfähige Köche durchs Programm, nachdem der Chor seine Gäste mit „Rote Lippen soll man küssen“ und „Mary Lou“ auf einen launigen Abend eingestimmte hatten.

Angefangen haben die beiden Superköche in einem Gasthof, wo bloß Dosennahrung aufgewärmt wurde und der Chef ein Fiesling war, Augen auf bei der Berufswahl“ warnten sie Einsteiger. Eine Erlebnisgastronomie der anderen Art mit einer Bedienung und einem Wirt, die beide direkt aus dem Stall kamen, und ihnen das Essen hinknallte, aus dem Bierkrug selbst erstmal einen Zug nahm und meinte, „jetzt hocka da schon wieder so zwei Dippel“, folgte im ersten Sketch. Die zwei Köche – eine Paraderolle sowohl für Betz wie auch für Geyer - hatten sich mit einem Imbisswagen selbstständig gemacht. „Gestern noch geritten – heute mit Fritten“ ihr Werbespot für die Bratwurst. „Prima Idee, Pferdebratwurst direkt vor dem Ponyhof anzubieten“ kommentierte Geyer den Flop der Standortwahl. Aber vielleicht läuft das Geschäft besser mit ein bisschen Gesang, die kleine Besetzung des Chors stimmte an „schuld war nur der Bossa Nova“.

Vorher hatten an der Theke einige Stotterer ihren Kummer mit dem anderen Geschlecht in allerlei geistigen Getränken versenkt. Doch das einzige was gegen Stottern hilft ist - wie kann es in Berg anders sein – Ulibier. Schon das Ploppen vom Bügelverschluss ist Therapie.

Das mit dem Imbiss klappt inzwischen doch, nun fehlt das Personal, ein Quereinsteiger wäre ein neuer Weg, doch so ungepflegt wie der aussieht und verheerend wie er schafft, erweist sich der als Niete. Ein Polizeirevier in Berg wäre gut, fanden die Männer vom Gesangverein und besetzen den Polizeiposten mit ihren Frauen. Mit einem rassigen Tanz zu „YMCA“ führten sich die Damen gut ein, doch der Dienst auf dem Revier verlief nicht nach Wunsch. „Hier kann man sich nicht mal in Ruhe die Nägel machen“ jammerte eine der Damen. Bei einer Verkehrskontrolle fanden sie heraus, dass nicht jeder geeignet ist, durch die Berger Straßen zu fahren. „Nüchtern fährt niemand in Berg durch die Brauhausstraße und ein Sänger sowieso nicht“ das Fazit der Kontrolle. Die zwei Köche haben es inzwischen zu einem Stern gebracht, „aber erst seitdem wir das Essen bei Lieferheld bestellen, schmeckt es den Gästen“ gaben sie zu. Später arrivierten sie sogar zu Fernsehköchen, doch der freie Fall folgte auf dem Fuß. Noch zwei Sketsche und begeistert von dem tollen Programm dankten die Ballgäste Stefan Geyer, Norbert Betz, Petra Kloos,-Hess, Bettina Schlecker, Paul Mantz, Thomas Sievers, Martina Schlecker, Alex Lang, Christoph Behmüller, Philipp Lämmle, Rolf Lohmüller, Martina Schlecker, Wally Betz, Sylvi Wassermann, Franz Rapp, Robert Birn, Sandor Kun, Wolfgang Schlecker, Gerhard Brenner und Gerd Stöferle mit stürmischem Applaus.