Rottweiler beißt Frau in den Arm

Ein 70-jährige Frau ist am Samstag beim Benzenhofer Schlösschen von einem Rottweiler in den Unterarm gebissen worden. Die Frau winkte laut Angeben der Polizei gegen 15 Uhr vom Café aus ihrem ankommenden Ehemann zu, als der am Nachbartisch angeleinte Vierbeiner der 70-Jährigen unvermittelt in den Unterarm biss. Die Gebissene wurde laut Polizei nicht schwerer verletzt. Gegen die Hundehalterin wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.