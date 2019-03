Revision im Prozess um versuchten Mord von Berg

Anfang des Monats wurde ein 46-Jähriger vom Landgericht Ravensburg zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, weil er im vergangenen Herbst seine Ex-Frau mit einem Messer und einem Hammer zu töten versucht hatte. Die Frau überlebte den lebensgefährlichen Angriff nur knapp. Gegen das Urteil der Großen Strafkammer hat der aus Syrien stammende Mann nun Revision eingelegt.

Wie der Pressesprecher am Landgericht Ravensburg, Franz Bernhard, auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung mitteilte, muss vom Pflichtverteidiger nun nach Zustellung des schriftlich abgefassten Urteils der Kammer binnen eines Monats eine Begründung für die Revision eingereicht werden. Anschließend prüft der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe rein anhand der Prozessunterlagen auf Rechtsfehler und entscheidet dann. Wird der Revision stattgegeben und das Urteil teilweise oder ganz aufgehoben, dann kommt der Fall noch einmal an das Landgericht Ravensburg zurück und muss vor einer anderen Kammer neu verhandelt werden.

Laut Bernhard bestätigt der BGH jedoch mehr als 95 Prozent der erstinstanzlich gefällten Urteile. Mit einer Entscheidung des BGH kann frühestens in sechs bis neun Monaten gerechnet werden. Der Haftbefehl gegen den Angeklagten bleibt auf jeden Fall bestehen, auch wenn das Ravensburger Urteil durch Einlegen der Revision noch nicht rechtskräftig ist. „Beinahe jeder Angeklagte macht bei einer Freiheitsstrafe in dieser Größenordnung von der Möglichkeit der Revision Gebrauch. Das ist das Prinzip Hoffnung“, erklärt Bernhard, selbst Vorsitzender Richter am Landgericht.