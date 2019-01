Rekord beim Bezirksranglistenturnier der Mädchen

Beim Tischtennis-Bezirksranglistenturnier der Mädchen beim SC Berg ist in diesem Jahr ein Rekord mit 53 Teilnehmerinnen erzielt worden. In Lea Scheuing (SC Berg), Leonie Mahlert (SSV Ulm 1846), Chiara Lehner (TSV Laichingen) und Theresa Egle (SC Berg) wurden vier neue Siegerinnen gekürt.

Im Wettbewerb der Mädchen A führte kein Weg an Lea Scheuing (SC Berg) vorbei. Ohne Spielverlust und bei nur drei Satzverlusten setzte sich das Nachwuchstalent vor ihrer Berger Teamkollegin Jana Hoffmann (Bilanz: 7:1 Siege) durch. Lea Scheuing musste nur gegen die am Ende sechtsplatzierte Aylin Günes (TSV Neu-Ulm) um den Sieg bangen, im Entscheidungssatz behielt sie schließlich mit 11:9 die Oberhand. Auf den Plätzen drei bis fünf folgten in dieser Konkurrenz drei Spielerinnen des TSV Illertissen, wobei sich Nathalie Reminger (5:3 Siege) und auf Grund des besseren Satzverhältnisses gegenüber Isabel Hipp und Tabea Kolb durchsetzte.

Bei den Mädchen B setzte sich Leonie Mahlert mit sechs Siegen in sieben Spielen knapp vor Viktoria Knelz (TTC Ehingen) durch, die ebenfalls sechs Spiele gewonnen hatte und nur der Turniersiegerin unterlegen war. Am Ende hatte Mahlert (20:7) das bessere Satzverhältnis gegenüber Knelz (19:9). Leonie Mahlert hatte nur gegen Klara Dahlheimer (SC Berg) in fünf Sätzen verloren, nachdem sie bereits mit 2:0 Sätzen geführt hatte. Auf Platz drei folgte Lisa Ugowski (SC Heroldstatt), Vierte wurde Anna Scheuing (SC Berg) vor ihren Vereinskolleginnen Klara Dalheimer und Sarah Koch.

In der Konkurrenz der Mädchen C dominierte Chiara Lehner (TSV Laichingen) mit sieben Siegen und ohne Niederlage bei zwei Satzverlusten. Dahinter folgen gleich vier Spielerinnen mit einer 5:2-Bilanz, wobei sich Stella Mann (TSG Oberkirchberg) und Coline Steeb (TV Merklingen) mit dem besseren Satzverhältnis vor Nomi Lehle (TSG Oberkirchberg) und Eva Pauschel (TSV Laichingen) platzierten. Antonia Egle vom SC Berg belegte den siebten Platz.

Bei den Mädchen D nutzte Theresa Egle (SC Berg) den Heimvorteil. Ohne Spielverlust siegte sie vor Sophie Tröster (SSV Ulm 1846) und Sharara Mohammadi (TSV Herrlingen). Lena Scheuing (SC Berg) wurde Vierte.