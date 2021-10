Regionalliga Oberschwaben Zollern Männer kegelt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gestärkt durch den Sieg am ersten Spieltag im Derby gegen Baienfurt trat Berg mit einer sehr guten Mannschaftsleistung in Wurzach an. Berg startete mit einer nochmals neu aufgestellten Mannschaft und konnte direkt von Beginn gegen starke Gastgeber mithalten. Thomas Ibele gelang mit 179/1 ein Traumstart. Diesen veredelte er am Ende mit seiner neuen persönliche Bestleistung. Mit 605 Holz sicherte er den ersten Punkt für Berg. Georg Buß behielt in einem engen Match die Nerven und konnte mit 545/1 ebenfalls punkten. Das Mittelpaar war ebenfalls stark umkämpft. Daniel Erens kam gut in sein Spiel, konnte aber in den letzten Sätzen nicht mehr ganz anknüpfen. Am Ende sicherte er mit 543/1 seinen Punkt. Walter Hecht 525/0 unterlag hingegen. Das Spiel war bis hier hin sehr ausgeglichen und auf sehr hohem Niveau. Für die Schlusspaarung galt es nun nachzulegen. Stephan Hartwig kämpfte sich zurück in sein Spiel, unterlag am Ende mit 554/0 seinem Gegner. Besser lief es für Pascal Hartwig. Er zeigte sich mit 579/1 abermals treffsicher und als Punktegarant für den SKC. Nach diesem Kräftemessen mit den Gastgebern steht Berg jetzt oben auf in der Tabelle und kann bereits am nächsten Wochenende die Serie ausbauen.

Nun galt es endlich auch wieder für die zweite aus Berg zurück in den Wettkampfmodus zu kommen. Nachdem man in der ersten Corona-Runde am grünen Tisch abgestiegen war, wird die 2. Bezirksliga dieses Jahr nur noch mit 6 Mannschaften ausgetragen. Berg möchte schnellstmöglich aus eigenen Kräften zurück in die 1. Bezirksliga und legte mit diesem Sieg den ersten Grundstein in einer sehr kurzen Runde. Walter Kellermann zeigte sich mit 537/1 treffsicher nach seiner Verletzung letzte Woche zurück. Peter Dietenberger unterlag mit 551/0 unglücklich nach Sätzen. Gemeinsam spielten Sie jedoch einen kleinen Vorsprung heraus, welche bis zum Schluss halten sollte. In der Mittelpaarung kam Hans Staudacher mit 458/0 nicht ganz in sein Spiel, unterlag letztlich aber nur knapp. Silas Staudacher konnte seinen Punkt mit guten 498/1 sichern. Ralf Erens unterlag in der Schlusspaarung mit 498/0 recht deutlich, da sein Gegner (Lukas Willer) mit 556/1 Tagesbestleistung erzielte. Marcus-Michael Hartwig spielte mit 552/1 ein gutes Spiel und konnte seinen Punkt sichern und somit den Sieg fixieren. Nach diesem Erfolg steht jetzt die erste Pause an, bevor es dann am 16. Oktober gegen die TSG Bad Wurzach IV wieder weiter geht.