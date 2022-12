Regionalliga Oberschwaben Zollern Männer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Duell mit den direkten Tabellennachbar zeigte sich Berg mit einer soliden Mannschaftsleistung. Am Ende lag des Keglerglück etwas mehr auf der Seite des SKC und ein wichtiger Sieg in Wangen stand somit zu Buche. Daniel Erens unterlag in der Startpaarung mit 512/0 Holz. Thomals Ibele kam nicht ganz zurecht, konnte aber mit 497/1 dennoch punkten. Stephan Hartwig 485/0 untrelag hingegen seinem Gegner. Marcus-Michael Hartwig überzeugte mit starken 527/1 und hielt Berg im Spiel. Im offenen Schlagabtausch ging es nun in die letzte Paarung. Berg konnte die Schlussphase dann aber für sich entscheiden. Pascal Schmidt sicherte sich mit 559/1 Tagesbestleistung und Pascal Hartwig kämpfte sich auf solide 513/0 Holz. Mit gemischten Gefühlen geht es nun in die Winterpause. Trotz zum Teil Rekortleistungen konnte nicht jedes Spiel gewonnen werden, dennoch kann der SKC auf eine sehr gute Hinrunde zurückblicken.