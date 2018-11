Realsteuern bleiben unangetastet

Als „großes Entgegenkommen“ den Bürgern der Gemeinde gegenüber hat Bürgermeister Helmut Grieb die Tatsache bezeichnet, dass auch im Haushaltsjahr 2019 die Realsteuern (Gewerbesteuer sowie Grundsteuer A und B) unangetastet bleiben. Und dies, obwohl die Steuersätze der Gemeinde Berg deutlich unter den in vergleichbaren Gemeinden lägen, wie Helmut Grieb hinzufügte.

Die Gewerbesteuer in Berg liegt bei 330 Punkten. In Baindt und Baienfurt sowie in Fronreute, Horgenzell und Wolpertswende werden 340 Punkte erhoben. Die beiden großen Kreisstädte Ravensburg und Weingarten verlangen 363 beziehungsweise 380 Punkte. Auch bei den Grundsteuern A (landwirtschaftliche Betriebe) und B (Grundstücke) liegt Berg mit 290 beziehungsweise 310 Punkten niedriger als alle genannten Nachbarn.

Traditionsgemäß befasst sich der Gemeinderat vor der Festlegung des Haushalts des kommenden Jahres mit den Steuern, Gebühren und anderen Beiträgen, „ob bei verschiedenen Einnahmepositionen Anpassungen notwendig sind oder nicht“. Das Fazit des Bürgermeisters: „Von insgesamt 25 Einnahmeposten bleiben 20 unverändert.“ Die Liste der Einnahmequellen reicht vom Bezugsgeld für das Mitteilungsblatt, von der Benutzungsordnung für den Bürgersaal über das Feuerwehrwesen und die Betreuungskosten an den Schulen, über Bestattungsgebühren bis hin zu den für die Gemeinde besonders wichtigen Realsteuern.

Für den Besuch der Kinderhäuser sind für das Kindergartenjahr 2019/2020 Anpassungen vorgesehen. Im Dezember will die Verwaltung den Gemeinderat über die Anpassung der Sätze für die gesplittete Abwassergebühr informieren. Anpassungen gibt es unter anderem im Bestattungswesen sowie in der Wasserversorgung, die im Dezember bekannt gegeben werden.