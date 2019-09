Ravensburger Kreishandwerksmeister Wilhelm Stotz feiert 80. Geburtstag

Der Kreishandwerksmeister und Elektrotechnik-Ingenieur Wilhelm Stotz aus Berg, der mehr als 50 Jahre die Geschicke der Firma Stotz aus Ravensburg leitete, feiert am Sonntag, 1. September, seinen 80. Geburtstag. Bis heute nimmt der Jubilar aktiv am Geschehen seiner Handwerksorganisation teil, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreishandwerkerschaft Ravensburg.

Stotz blickt neben seinem unternehmerischen Wirken auf eine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Dienste des Handwerks zurück. Von 1966 bis 2012 engagierte er sich ehrenamtlich in seiner Elektro-Innung, der er auch 15 Jahre als Obermeister vorstand. Als Zeichen der Anerkennung wurde er 1998 von der Mitgliederversammlung zum Ehrenobermeister der Elektro-Innung Ravensburg ernannt.

Er brachte sich mit hohem Sachverstand, diplomatischem Geschick und viel Herzblut bei der Kreishandwerkerschaft Ravensburg ein, teilt die Kreishandwerkerschaft mit. So war er von 1986 bis 2011 im Vorstand der Kreishandwerkerschaft Ravensburg und davon 14 Jahre als Kreishandwerksmeister tätig. Für sein Engagement wurde er durch einstimmigen Beschluss zum Ehrenkreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Ravensburg ernannt.

Sein Einsatz reichte weit über die Grenzen unseres Landkreises hinaus, heißt es weiter. Von 1984 bis 2003 war er Mitglied im Vorstand des Landesinnungsverbandes, in dem er 15 Jahre lang das Amt des stellvertretenden Landesinnungsmeisters ausübte.

Als Vizepräsident sowie als Vorstandsmitglied und Mitglied der Vollversammlung stand er der Handwerkskammer Ulm von 1999 bis 2009 vor. Das Amt des Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung und der Beiratsversammlung der Energieagentur Ravensburg bekleidete er ab 2000 elf Jahre lang.

Wilhelm Stotz wurden außerdem zahlreiche Auszeichnungen zuteil. So erhielt er unter anderem für sein kommunalpolitisches Wirken 2006 das Bundesverdienstkreuz am Bande und 2009 überreichte ihm der Landeshandwerkspräsident die Wirtschaftsmedaille.

Weiterhin erhielt er 1986 das Handwerkszeichen mit vergoldetem Mittelfeld, 1999 die Silberne und 2006 die Goldene Ehrennadel der Handwerkskammer Ulm. Mit Ehrenurkunden der Handwerkskammer Ulm wurde er 1989, 1992, 1997 und 2007 für seine ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet.