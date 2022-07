Rauchende Steckdose löst Feuerwehreinsatz aus

Wegen einer rauchenden Steckdose in einem Mehrfamilienhaus sind die Feuerwehr und Polizei am Montagabend, 18. Juli, ausgerückt. Gegen 22.15 Uhr sei laut Mitteilung der Polizei der Alarm des Rauchmelders in der Ulrichstraße aktiviert worden. Wieso die Steckdose zu rauchen begann, ist noch unklar. Die drei Bewohner des Hauses hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr vorsorglich ins Freie begeben. Zu einem Brand war es nicht gekommen, weshalb die Einsatzkräfte nach kurzer Abklärung wieder abrücken konnten. Verletzt wurde niemand.