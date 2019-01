Rafi spendet 2000 Euro an Amalie

Das Unternehmen Rafi aus Berg hat mit der Unterstützung der Spielbank Lindau an den ambulanten Kinderhospizdienst Amalie 2000 Euro spenden können. Gesammelt wurdedas Geld bei der Rafi-Weihnachtsfeier, die unter dem Motto „Casino Night“ stattfand, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Jetons konnten gegen Spenden erworben werden, und so sei eine Summe von 1600 Euro zusammengekommen. Der symbolische Spieljeton wurde in der Spielbank Lindau an Amalie übergeben. Die Organisation betreut Kinder und Erwachsene von Familien, die vom Tod oder durch abrupte Todesfälle betroffen sind. Die hauptsächlich ehrenamtlichen Mitarbeiter besuchen die Familien zu Hause und helfen durch Betreuung, Gespräche oder auch durch Aktivitäten für betroffene Geschwisterkinder. Auf dem Bild zu sehen sind (von links): Roland Boso, Spielbank Lindau, Alexandra Sobeck, Rafi, Elisabeth Mogg, Amalie, Hermann Kling, Rafi.