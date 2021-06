Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer erlitten, der laut Polizeibericht am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr an der Einmündung zur Kanzachmühle mit einem Auto zusammengestoßen ist. Der Radler kam aus Richtung Föhrenhof, als sich an der Einmündung der Straße Kanzachmühle auf die B 32 ein kleiner Stau gebildet hat. Da der 26 Jahre alte Radfahrer in Richtung Kanzachmühle fahren wollte, fuhr er zwischen den wartenden Autos hindurch.

Ein von der Bundesstraße auf den Verbindungsweg einbiegender VW-Fahrer erkannte den 26-Jährigen zu spät und stieß deshalb mit dem radler zusammen.

Dieser stürzte und musste im Anschluss zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am VW entstand durch die Kollision ein Schaden von etwa 2500 Euro