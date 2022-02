Polizei beschlagnahmt Auto

Die Weiterfahrt endete für einen 55-jährigen Autofahrer, den Polizeibeamte am Mittwochabend in Berg kontrollierten. Bei der Überprüfung fiel auf, dass der Mann mutmaßlich unter der Wirkung berauschender Mittel stand und dass er keine erforderliche Fahrerlaubnis hatte. Da er schon mehrfach bei illegalen Fahrten mit seinem Auto erwischt wurde, beschlagnahmten die Polizeibeamten, nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, seinen Wagen, teilt die Polizei mit. Der 55-Jährige, bei dem darüber hinaus ein Schnelltest positiv auf Betäubungsmittel reagierte, musste die Ermittler in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Auto wurde angeschleppt. Auf den Mann kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.