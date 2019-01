Offene Containertür demoliert Peugeot

Eine entriegelte Containertür hat am Mittwoch gegen 9.30 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei war ein 42-jähriger Sattelzugfahrer auf der K 7952 von Weiler kommend in Richtung Ettishofen unterwegs, als sich die Containertür seines Aufliegers entriegelte und die komplette Fahrerseite eines entgegenkommenden Peugeot eines 67-Jährigen beschädigte. Zusätzlich fiel der geladene Restmüll auf die Straße, so dass der Baubetriebshof kommen musste, um die Fahrbahn zu reinigen. Der Schaden betrug rund 9000 Euro.