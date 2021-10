Oberliga Südwürttemberg Senioren A

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In neuem Modus hieß es auch bei der „ü50“ wieder Gut Holz. Gekegelt wird nicht mehr Team gegen Team, sondern im Turniermodus. Alle Mannschaften treten am selben Tag auf der selben Anlage an. Berg trat mit einer gut aufgestellten Mannschaft an. Hans-Peter Saile zeigte sich mit soliden 513 Holz zurück aus seiner Verletzungspause. Saile konnte zwar noch nicht sein ganzes Können abrufen, behielt jedoch die Nerven und macht sich fit für den Einstieg in die Liga-Runde. Peter Dietenberger konnte mit 525 Holz ein gutes Spiel abliefern. Walter Kellermann blieb in der zweiten Paarung mit 508 hinter seinen Erwartungen und war mit sich selbst nicht ganz zufrieden. Wolfgang Thoma kam nicht ganz in sein Spiel und ließ sich auswechseln. Für ihn spielte Walter Hecht weiter. Gemeinsam erzielten sie 515 Holz. Am Ende reichte die Mannschaftsleistung von 2071 lediglich für Rang 4 der Tageswertung. Bereits in 14 Tagen hat der SKC die Chance, verlorenen Boden wieder wett zu machen und sich aus dem Tabellenkeller zu spielen.