Oberliga Südwürttemberg Frauen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Stark gekämpft haben die Kegel-Damen aus Berg gegen die Tabellenführer aus Ailingen. Berg zeigte sich in vielen Phasen des Spiels treffsicher und hielt die Gastgeber im Zaum. Doch am Ende spielten diese konstanter und hatten in den entscheidenden Sätzen die Nase vorne und gewannen das Spiel 5:3. Dagmar Keller kam zu Beginn der Partie nicht in das Spiel und musste sich recht deutlich geschlagen geben. Sarah Hartwig konnte mit 504/1 den Punkt für Berg sichern. Tatjana Staudacher erzielte mit 523/1 Holz ihre persönliche Bestleistung und hielt Berg somit im Spiel. Sigrid Staudacher konnte in der Mittelpaarung hingegen nicht an ihre Leistungen anknüpfen und musste sich knapp mit 493/0 geschlagen geben. In der Schlussphase unterlag Sandra Reize ihrer Gegnerin recht deutlich. Jasmin Abbate 507/1 sicherte den Punkt für Berg. Am Ende hatten die Frauen vom SKC mindestens ein Unentschieden auf der Hand und gingen am Ende dennoch mit leeren Händen wieder nach Hause. Das ganze Team freute sich dennoch über die persönliche Bestleistung von Tatjana Staudacher, was Zuversicht für die nächsten Wettkämpfe gibt.