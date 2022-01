Oberliga Südwürttemberg Frauen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die Frauen vom SKC war es das erste Spiel nach der langen Corona-Pause. Alle zeigten sich hoch motiviert und mit guten Leistungen zurück. Am Ende war es ein Spiel auf Augenhöhe, welche nur knapp verloren wurde. In der Startpaarung unterlag Sarah Hartwig mit 518/0 recht deutlich, während Dagmar Keller mit 544/1 den Punkt sicherte und Berg weiterhin im Spiel war. In der Mittelpaarung kam Berg dann leicht ins Hintertreffen.

Daniela Fricker erzielte solide 500/0 und selbst starke 552/0 von Tanja Hartwig reichten nicht für den Punkt. Dennoch war das Spiel offen und spannend bis in die letzte Paarung. Hier sicherte sich Sigrid Staudacher mit 546/1 den Punkt für Berg. Jasmin Abbate hatte mit 513/0 das Nachsehen. Auch wenn diese Partie verloren ging, zeigten die Bergerinnen, was in ihnen steckt und dass immer mit ihnen zu rechnen ist.