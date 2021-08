Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lange musste der SKC Berg um die Hauptversammlung bangen, doch die positive Entwicklung der Inzidenzwerte ließ eine ordentliche Sitzung zu. Auf die Einladung der 1. Vorsitzenden, Angelika Wyhs sind zahlreiche Mitglieder gefolgt. Sodass eine ordentliche Versammlung unter Einhaltung der aktuellen Auflagen hat stattfinden können. Angelika Wyhs eröffnete mit ihrer Begrüßung in gewohnter Manier die Veranstaltung, welche nicht nur wegen Corona für viele Veränderungen sorgen sollte.

Daniel Erens wurde als Versammlungsleiter einstimmig gewählt, sodass er nun die weiteren Berichte der Vorstandsmitglieder einleiten konnte. Sowohl der Sportwart, als auch Jugendwart, Schriftführer und Kassier und Kassenprüfer verwiesen auf die aktuelle Situation und lehnten ihren Bericht verstärkt auf den Ausblick auf die neue Runde.

Hier wird der SKC Berg mit der Frauenmannschaft weiterhin in der Oberliga antreten, die Herren 1 spielen in der Regionalliga, während die Herren in der 2. Bezirksliga starten müssen. Die Jugend baut die Zusammenarbeit mit den Sportfreunden FN weiter aus und startet sowohl in der u14 als auch in der u18 unter einem Namen. Zudem startet Berg im Turniermodus bei der u10. Die ü50 aus Berg startet ebenfalls in der Oberliga in der kommenden Saison.

Nachdem der Vorstand inklusive des gesamten Ausschusses entlastet wurde, konnte mit dem wichtigsten Tagesordnungspunkt fortgeführt werden – die Neuwahlen der Vorstandschaft. Angelika Wyhs wollte nach 28 Jahren das Amt der 1. Vorsitzenden abgeben und stellte sich nicht wieder zur Wahl zur Verfügung. Georg Buß wurde als ihr Nachfolger vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Nach einer kurzen Dankesrede galt die Aufmerksamkeit wieder dem Wahlleiter, Daniel Erens, denn auch der zweite Vorsitzende musste neu gewählt werden. Hier übernahm Achim Staudacher das Amt von seiner Frau Silvia. Auch Hans Staudacher legte sein Amt des Kassiers nach 33 Jahren nieder. In seine Fußstapfen folgt Manuel Erens. Ebenfalls nach fast 30 Jahren legte Maria Bautz ihr Amt als Schriftführer nieder. Daniel Erens wurde einstimmig und ohne Enthaltungen als Nachfolger gewählt. Stephan Hartwig (Sportwart), Tanja Hartwig (Jugendwart) sowie Manuel Erens (Pressearbeit) wurden von den Mitgliedern für eine weitere Amtszeit ebenfalls einstimmig gewählt. Hans Staudacher und Marie-Luise Sachs werden für die nächsten drei Jahre das Amt der Kassenprüfer übernehmen und deren Richtigkeit quittieren.