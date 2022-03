Neuner für den Frieden in Europa

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der SKC Berg e.V. steht ganz klar gegen Krieg und Hass und für ein friedliches Europa. Ein gemeinsames Miteinander auf und neben der Bahn zeichnet unsere Gesellschaft und den Zusammenhalt aus. Daher haben wir nicht lange überlegen müssen uns der Aktion „9er für den Frieden in Europa“ des Kegelvereins Liedolsheim 1996 e.V. anzuschließen. Dieser hat Ende Februar die Initiative gegründet und alle Bundesligavereine sowie Bundesverbände auf diese Aktion aufmerksam gemacht. Der DKBC unterstützt als Dachverband diese Aktion und auch wir als SKC Berg haben uns am letzten Spieltag noch mehr über jeden Neuner gefreut. Denn für jeden erspielten von diesen spenden wir aus eigener Vereinskasse einen Euro an die „Aktion Deutschland Hilft“. Die Damen und Herren 1 haben zusammen 60 Neuner erzielt und auch die Herren II spielte zahlreiche Neuner. In Summe haben wir über 80 Neuner erspielt. Diesen Betrag haben wir auf 100 Euro aufgerundet und gespendet.

Unter dem Stichwort „ARD / Nothilfe Ukraine“ kann jeder an die IBAN DE53 200 400 600 200 400 600 spenden. Das Konto ist ein Gemeinschaftskonto des „Bündnis Entwicklung Hilft“ sowie „Aktion Deutschland Hilft“ (www.spendenkonto-nothhilfe.de). #kegelnmitherz.