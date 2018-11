Neuer Krippenführer enthält auch Kellenried

Der elfte Krippenführer der Ferienregion rund um den Bussen, Oberschwaben und dem Allgäu liegt in den verschiedenen Tourismusbüros und in den Rathäusern aus. In diesem neuen Krippenführer sind laut Pressemitteilung 50 verschiedene Krippenstandorte enthalten, so auch die Benediktinerinnenabtei Kellenried.

Der Krippenführer ist im Querformat gestaltet, sodass jeder Betrachter, auf einen Blick die wichtigsten Informationen bekommt, so die Mitteilung. Es ist verzeichnet, wo die Krippe steht sowie die Besichtigungs- und Öffnungszeiten, der Eintrittspreis, ob Führungen angeboten werden und wo die Führungen angemeldet werden müssen. In der letzten Querspalte erfährt der Betrachter alles zur jeweiligen Krippe, heißt es weiter.

Bewundert werden können demnach Krippen jeglicher Form, ob orientalisch, heimatlich und alpenländisch. Bei den Figuren überzeugen Schnitzkunst, Wachsarbeiten, Porzellanarbeiten, Glasarbeiten oder aus Ton modellierte Arbeiten. Die meisten Kirchenkrippen werden circa zwei Wochen vor Weihnachten aufgebaut und die meisten nach dem 2. Februar abgebaut. In den in dem Krippenführer ausgewiesenen Museen dauert die Ausstellung laut Mitteilung dagegen wesentlich länger. Zudem werben die Museen mit besonderen Sonderausstellungen.

Der elfte Krippenführer ist bei der Feriengemeinschaft rund um den Bussen, Kirchplatz 29, Oberstadion, Telefon 07357 / 92140, Fax 07357 / 921419, E-Mail: info@oberstadion.de oder bei Oberschwaben-Tourismus, Klosterhof 1, Bad Schussenried, Telefon 07583 / 331060, Fax 07583 / 331020, E-Mail: info@oberschwaben-tourismus.de, erhältlich. Aber auch an den im Krippenführer vertretenen Orten wie der Benediktinerinnenabtei Kellenried liegen die Krippenführer aus.