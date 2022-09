Neue Vereinsmeister beim SKC

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer sehr kurzen Sommerpause fand die Saisonvorbereitung mit den Vereinsmeisterschaften am 10. September ihren Abschluss. Gespielt wurde im neuen Modus, bei dem sowohl das Gesamtholz als auch jede einzelne Bahn in die Punktewertung einfloss. Jasmin Abbate sicherte sich bei den Damen den Titel. Pascal Schmidt sicherte sich den Titel bei seinem SKC Debüt. Tatjana Staudacher sicherte sich den Titel bei der u18.

Am Samstagmorgen wurden die Paarungen live ausgelost und Durchgang für Durchgang bekanntgegeben. Gewertet wurde in diesem Modus sowohl das Gesamtholz als auch die Bestleistung je Bahn, so blieb der Ausgang der Vereinsmeisterschaft bis zur letzten Kugel spannend. Sowohl die Herren, die Damen als auch die Jugend wurden zunächst in einer Bewertung gelistet und erst am Ende gesplittet betrachtet. Bei den Herren setzte Manuel Erens mit 568 Holz direkt zu Beginn ein kleines Ausrufezeichen. Auch wenn ihm noch nicht alles gelang zeigte er, was in ihm steckt. Am Ende sollte dies mit 61 Punkten knapp für Platz drei reichen. Daniel Erens konnte mit 585 Holz 65 Punkte erzielen. Pascal Schmidt zeigte sich mit 592 und 70 Punkten treffsicher und kletterte ganz nach oben auf das Treppchen. Pascal Hartwig musste sich hingegen, trotz Tagesbestleistung, mit 604 Holz mit Platz vier zufrieden geben.

Für die Frauen konnten dieses mal nicht alle antreten, dennoch zeigten die Starterinnen, was sie können. Marie-Luise Sachs kämpfte sich tapfer bis zum Schluss durch und sicherte sich mit 425 Holz und neun Punkten Platz drei. Melanie Fischer zeigte mit 534 und 51 Punkten ein gutes Spiel und sicherte sich Platz zwei. Jasmin Abbate konnte mit 552 die Tagesbestleistung der Frauen erzielen und belegte mit 51 Punkten dank des besseren Gesamtergebnisses Platz eins der Damen.

Die u18 mischte bei den Aktiven die Karten ordentlich durcheinander und zeigten sich sehr konstant aus der Sommerpause zurück. David Staudacher erzielte mit 489 Holz seine persönliche Bestleistung, was ihm 23 Punkte und Platz drei bescherte. Noch besser lief es für Linn Staudacher. Mit sehr guten 512 Holz und 37 Punkten lag sie nur hauchdünn hinter Platz eins. Tatjana Staudacher freute sich mit 517 Holz und ebenfalls 37 Punkten über ihren ersten Titel der u18. Ein Tag, welchen sie so schnell wohl nicht mehr vergessen wird.