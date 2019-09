Neue Bürgermeisterin der Gemeinde Berg im Amt

In einem feierlichen Festakt ist am Montagabend Manuela Hugger als Bürgermeisterin der Gemeinde Berg in ihr Amt eingesetzt worden. Sie folgt damit Helmut Grieb, der nach 24 erfolgreichen Jahren seinen Abschied genommen hatte.

Der Bürgersaal im Rathaus Berg war prall gefüllt, viele Gemeindemitglieder schauten der Zeremonie von außen durch die geöffneten Fenster zu. Auch zahlreiche Ehrengäste waren erschienen, darunter der Bundestagsabgeordnete und Berger Gemeinderat Benjamin Strasser, der Landtagsabgeordnete August Schuler, Landrat Harald Sievers, Verbandsdirektor Wilfried Franke, der künftige Polizeipräsident Uwe Stürmer sowie viele Bürgermeister und Vertreter der Wirtschaft. Nur einer fehlte – und das war Helmut Grieb. Er hatte einen anderen Termin, sich bei seiner Nachfolgerin entschuldigt und ihr gesagt, dies sei ihre Party.

Offiziell war die Veranstaltung eine Gemeinderatssitzung mit nur einem Tagesordnungspunkt: der Amtseinsetzung und Verpflichtung von Manuela Hugger zur Bürgermeisterin der Gemeinde Berg. Die ehemalige Vorsteherin der Ravensburger Ortschaft von Schmalegg ist bei der Wahl am 14. Juli mit 61,4 Prozent im ersten Wahlgang gegen ihren Mitbewerber Patrick Söndgen als Siegerin hervorgegangen.

Die Verpflichtung von Hugger zur Bürgermeisterin nahm der erste stellvertretende Bürgermeister Klaus Wurm vor. Nachdem sie ihren Amtseid abgelegt hatte, applaudierte das Publikum lange. Danach gab Gemeindekanonier Paul Köberle traditionsgemäß drei Schuss Salut ab. Zuvor hatte sich Wurm in seiner Ansprache von der neuen Bürgermeisterin Transparenz und Sachlichkeit gewünscht sowie einen fairen Umgang mit den Mitarbeitern. Die Gemeinde habe eine funktionierende Verwaltung, ein gutes Miteinander und die Finanzen sind in Ordnung. Trotzdem warten noch viele Aufgaben auf die neue Amtsinhaberin. Er überreichte Hugger noch einen symbolischen Schlüssel für das Rathaus sowie ein Glöckchen für die Gemeinderatssitzungen.

Aus der Sicht von Landrat Harald Sievers habe die Gemeinde ausgesprochen gut gewählt. Zum einen wegen Huggers Persönlichkeit – freundlich, warmherzig und lebensfroh. Zum anderen wegen ihrer Fachkenntnis. In den 39 Städten und Gemeinden des Landkreises ist Hugger nun die sechste Bürgermeisterin. Bis 2016 gab es noch keine einzige Frau in diesem Amt. Im Namen aller Bürgermeister im Kreisverband Ravensburg hieß Vogts Bürgermeister Peter Smigoc die Neue willkommen. Pfarrer Peter Häring, der erst seit wenigen Monaten in der Gemeinde tätig ist, wünschte sich eine gute Zusammenarbeit im sozialen und karitativen Bereich. Er verband die einzelnen Buchstaben des Nachnamens Huggers mit den Wünschen: Hilfsbereitschaft, Unabhängigkeit, Geduld, Gottvertrauen Entscheidungsfreude und Ruhe.

Hugger zeigte sich in ihrer Ansprache erfreut, ein „mehr als gut bestelltes Haus“ zu übernehmen. „Das sind große Fußstapfen, aber nur wer seinen eigenen Weg geht, hinterlässt auch eigene Spuren“, fügte sie selbstbewusst hinzu. Mit viel Herzblut und Leidenschaft will sie eine Bürgermeisterin für alle sein. Hugger versprach Bürgerfreundlichkeit und Teamgeist im Rathaus. Zum Gemeinderat gewandt sagte sie: „Nur gemeinsam sind wir stark“ und versprach Transparenz und Offenheit. Die weitere Entwicklung der Gemeinde will die Bürgermeisterin in einem angemessenen Maß im Zusammenspiel von Mensch, Natur und Landwirtschaft gestalten. Zum Abschluss ihrer Rede forderte sie alle auf: „Bringen wir gemeinsam diese wunderschöne Gemeinde voran.“

Der Musikverein Berg unter der Leitung von Markus Frankenhauser begleitete zusammen mit dem Kirchenchor musikalisch die Veranstaltung und spielte passend zum Schluss den Bürgermeistermarsch. Nun hat der Landkreis auch offiziell ein Bürgermeisterehepaar. Ehemann Oliver Spieß ist in der dritten Amtsperiode Bürgermeister von Fronreute.