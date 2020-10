Netze BW spendet eingespartes Porto an Hospizbewegung

Weil viele Berger Haushalte den Stand ihrer Stromzähler nicht mehr per Postkarte, sondern auf dem Online-Portal der Netze BW eintragen, spart das Unternehmen laut eigenen Angaben Porto und die Kosten für das Einpflegen der Ergebnisse in das System. Laut Pressemitteilung des Energielieferanten können so 45 Cent pro Stromablesung für einen guten Zweck gespendet werden.

Dorothe Baur und Hulda Renz von der Hospizbewegung Weingarten-Baienfurt-Baindt-Berg haben einen Scheck in Höhe von 625,35 Euro von Alexander Schuch von Netze BW entgegengenommen. Die Hospizbewegung hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen den Wunsch zu erfüllen, ihre letzte Lebenszeit in vertrauter Umgebung und mit ihnen zugewandten Menschen zu verbringen.