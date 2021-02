Narrenzunft Berger Alafanz - Karrenumzug ohne Infektionsgefahr

Die Zunft aus Berg bei Weingarten gibt es seit 1996 – der Begriff „Alafanz“ steht für ein altes schwäbisches Wort und bedeutet so viel wie: Spötter, Schelm, schlauer Mensch. Als Verb abgeleitet bedeutet es dann: hinterrücks oder durchtrieben. Als einmalige Veranstaltung gilt in Berg der legendäre Karrenumzug – dieser wird im Video nachgestellt. S ́Holz isch weg - Jetz hosch d ́r Dreck!

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.