Nachwuchs für das Kloster Kellenried

Schon 2013 ist Schwester Angelika Bott als Postulantin die Jüngste im Konvent der Benediktinerinnen des Klosters Kellenried gewesen. Und nun ist sie seit vergangenem Sonntag, an dem sie die Ewige Profess ablegte, mit 34 Jahren das jüngste Vollmitglied der Gemeinschaft von St. Erentraud.

In der Kirche verströmen die großen weißen Lilienbouquets auf der Altarinsel einen intensiven Duft, sie sind noch ein Zeugnis der Professfeier, der Weihbischof Thomas Maria Renz vorstand. Viele Besucher, die Familie, Angehörige, Freunde und Förderer der Abtei waren zugegen, der Bereich der Gästekirche dicht besetzt; die 18 Benediktinerinnen des Konvents und viele befreundete Ordensleute beteten im Nonnenchor, der die Längsachse der Kirche bildet und auf den Altar und die Chorapsis ausgerichtet ist.

Viele Hochs und Tiefs

Nach insgesamt fünfeinhalb Jahren – einem halbjährigen Postulat, einem zweijährigen Noviziat und drei weiteren Jahren der inneren Prüfung „mit vielen Hochs und Tiefs, Zweifeln und Freude“ – hat Schwester Angelika ihre Profess abgelegt und die Monastische Weihe empfangen. Darunter ist kirchenrechtlich eine „Personalbenediktion“ zu verstehen, also die feierliche Segnung einer Person. Der Weg zur Profess hin wird vom Gebet vieler Benediktiner und Benediktinerinnen weltweit und von zahlreichen Freunden der Gemeinschaft begleitet. Da kann man sich ja wirklich nicht allein fühlen.

Und was ist nun „anders“ seit dem Sonntag? „Das Gewand“, kontert die aus Fulda stammende frühere Gymnasiallehrerin für Deutsch und Religion lächelnd und schlagfertig auf die zugegebenermaßen banale Frage. Aber es stimmt auch: Bei der Profess wurde sie – sie kniete – mit der schwarzen Kukulle, einem Chormantel mit weiten Ärmeln, der zu den Gottesdiensten getragen wird, bekleidet. Danach wurde ihr der weiße Schleier abgenommen und der schwarze übergelegt, der goldene Ring und das Stundenbuch übergeben und eine neue Chorstalle zugewiesen.

Schwester Angelika ist nach der Heiligen Angela Merici benannt, die 1535 in Brescia den Orden der Ursulinen und eine der ersten Schulen für Mädchen gründete, erzählt sie. Sie selbst faszinierte das Klosterleben schon im Alter von 14 Jahren. Aber sie war dann auch eine begeisterte Lehrerin, als sie 2012 ihr zweites Staatsexamen ablegte und ein Schuljahr im Landkreis München absolvierte. Ebenso begeistern sie die Theologie, bestimmte Formen der Liturgie oder der Scheyerer Psalter, den die Kellenrieder Nonnen singen und beten. Beim Erklären dieser für Laien komplizierten gregorianischen Psalmenvertonung, die in alter Notenschrift notiert mit deutschem Text gesungen wird, leuchten ihre Augen. Diese Interessen kann sie im Kloster, aber auch mit anderen Ordensleuten bei Treffen oder Tagungen pflegen. „Auch im Kloster hat man Möglichkeiten, an dem, was die Menschen beschäftigt, teilzuhaben“, beantwortet sie kurz und bündig die Frage nach eventuell brach liegenden Interessen. Benediktiner haben sich immer auch der Welt zugewandt, sei es in persönlichen Kontakten, in Lektüre und Weiterbildung.

Stark veränderte Aufgaben

Konnte sie sich ihre Arbeitsbereiche im Kloster aussuchen? „Im Lauf der Zeit habe ich verschiedene Arbeitsbereiche kennengelernt und manche Arbeiten tue ich bis heute“, sagt sie und erzählt ein wenig über die im Laufe der Jahrzehnte stark veränderten Aufgabenbereiche der Gemeinschaft. Obstgärten haben sie noch heute, und gekocht wird jeden Tag für den Konvent wie für die Gäste, die zu Seminaren kommen, oder für die Bewirtung von Schulklassen bei einem eintägigen Aufenthalt. Schwester Angelika bringt sich als zweite Gästeschwester in die Organisation der Küchen und der Hauswirtschaft ein und ist für die Jugendarbeit da. Außerdem sind verschiedenste Arbeiten am PC und mit neuen Medien auch im Kloster selbstverständlich. Und dann sind da die Gebete, dreieinhalb Stunden an jedem Tag. „Da muss man schon ganz schön laufen, bis man das alles getan bekommt.“ Sie betet wie alle anderen für die Menschen, die sie darum bitten, per E-Mail, bei einem Besuch nach der sonntäglichen Messe oder bei einem Gespräch. Und dann sagt sie einen wahren und schönen Satz zu ihrem Gebet für die anderen: „Ich kann ja nur um das bitten, worum ich weiß und für die Menschen, deren Sorgen ich kenne.“