Musikverein heißt Feuerwehrmusikzug Wacken willkommen

Der Musikverein Berg heißt zum Sommerfest vom 28. bis 31. Mai den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr aus Wacken willkommen. Im Mittelpunkt steht der Live- und der Blasmusikabend sowie die Sonntagsunterhaltung. Gestartet wird mit einer Partynacht am Freitag, 28. Mai, 20 Uhr.

Zum Auftakt am morgigen Freitag ist im Festzelt eine „Happy Hour“ von 20 bis 21 Uhr vorgesehen. Für den richtigen Sound sorgt die Live-Pop-Gruppe „P.M.8.“ Wegen des Jugendschutzes kündigt der Veranstalter eine Ausweiskontrolle ab 16 Jahren an. Am Samstag, 19 Uhr, gibt es Stimmung und Unterhaltung beim Blasmusikabend mit freiem Eintritt. Der Musikverein Berg kündigt an, dass er wieder super Musikkapellen organisieren konnte. Angesagt sind der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr aus Wacken, die Musikkapelle Beuren und die Stadtkapelle Bregenz Vorkloster.

Am Sonntag nach dem Zeltgottesdienst, der um 8.45 beginnt, spielt die Musikkapelle Berg unter der Leitung von Heinz Berger zum Frühschoppen auf. Die Musiker bieten ein abwechslungsreiches Programm, das die Freunde traditioneller wie moderner Blasmusik begeistern soll. Die Nachmittagsunterhaltung gestaltet der Musikverein aus Ailingen. Zum Abschluss des Blasmusiktages spielt das Original Gamsbart Trio auf.

Zum Feierabendhock am Montag, ab 17 Uhr, mit der Jugendkapelle aus Berg und dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr aus Wacken lässt der Musikverein Berg sein Sommerfest 2010 ausklingen. Dazu ist die fünfte Vereins-Sommerfest-Olympiade geplant. Dabei werden verschiedene Geschicklichkeitsspiele, Denk- und Überlegensaufgaben gestellt. Die Gaudi soll im Vordergrund stehen.

Als Gäste aus dem hohen Norden begrüßt der Musikverein den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr aus Wacken. Die Gäste sind bekannt durch das „Wacken Open Air“, das als größtes Metal-Festival der Welt und nach „Rock am Ring“ als zweitgrößtes 3-Tage-Open-Air-Festival Deutschlands gilt. Der Musikzug wird von Freitag bis Montag zu Gast in Berg sein.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Musikvereins unter www.musikkapelle-berg.de.