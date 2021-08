Musikverein feiert 24 Stunden-Bergfest

„Zeigt Flagge und hisst die Berger Fahne“ ermunterte der örtliche Musikverein die Bürger zum Wochenende. Erstmals nach der pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr durfte wieder mit mehreren Personen gefeiert werden. Und so richtete die Musikkapelle Berg am Wochenende wieder das traditionelle Bergfest aus, wenn auch diesmal in abgespeckter Version.

Die aktuelle Coronaverordnung gab dabei den Rahmen vor. Und das Programm sah nicht vier Tage Festtrubel im Riesenzelt auf der Festwiese vor, sondern nur „24 Stunden Bergfest auf dem Kirchplatz“; das bedeutete offizielle Festzeit von Samstag 16 Uhr bis Sonntag 16 Uhr minus Nachtruhe. Somit geriet das Berger Heimatfest 2021 klein, aber fein aus. Und getreu dem Motto, das Altbürgermeister Helmut Grieb einst ausgegeben hatte: „Standfest – wetterfest – Bergfest“.

Pünktlich zum Auftakt setzte Regen ein

Wobei die Wetterfestigkeit eine harte Probe bestehen musste, denn pünktlich zum Auftakt setzte am Samstag der Regen ein – und hielt sich hartnäckig bis in die Nacht. Doch Aufmarsch der Bergfesttrommler, Partymusik der „Williams“-Band sowie ein ordentlich großes Speise- und Getränkeangebot schafften schnell eine Wohlfühlatmosphäre, in der sich mancher Gast länger eingerichtet hatte, als ursprünglich geplant. Doch wie es Bergfesttradition ist, riefen am Sonntag die Glocken zum ökumenischen Gottesdienst, der von den Berger Musikanten umrahmt und von Pfarrer Günzler und Diakon Gerhard Marquard zelebriert wurde.

Inzwischen zeigte sich auch das Wettert in Feierlaune, sodass zum Frühschoppenkonzert der Musik- und zur Nachmittagsunterhaltung der Jugendkapelle Musikvereinsvorsitzender Reinhold Köberle quasi volles Haus begrüßen konnte. Ein Vorsitzender, der sichtlich froh war, „dass wir uns so entschieden haben“, also für eine abgespeckte Version des Bergfestes.

Mut der Musikkapelle wurde gelobt

Erst am Donnerstag war der Termin festgezurrt worden, nachdem man zuvor nur Feiern bei wasserdichtem Himmel geplant hatte. Umso mehr bedurfte es fleißiger Helfer und Unterstützer innerhalb und außerhalb des Musikvereins, denen Köberle öffentlichen Dank abstattete. Bürgermeisterstellvertreter Klaus Wurm lobte im Gegenzug den Mut der Musikkapelle, trotz widriger Umstände, das Fest im nun erlebten Rahmen anzubieten und einen Vorgeschmack darauf zu geben, „was 2022 hoffentlich“ wieder auf der Bergfestwiese ablaufen kann.

Dort haben die Musikanten am Freitagabend bei einer Opern-Air-Musikprobe die gelb-rote Fahne aufgezogen. „Sie soll dort übers Wochenende wehen und an das Bergfest 2021 erinnern“, das diesmal eben anders war, so Köberle.

Statt Zeltbesuch gibt es Terrassen-Hocketen

Anders gestalteten auch viele Bürger das traditionsgebundene erste Augustwochenende. Wer durch die Gemeinde ging, sah und hörte, dass statt traditionellen Zeltbesuchs in den Vorjahren vermehrt auf Terrassen und Balkonen das Gemeindebanner aufgezogen und dazu bei Hocketen im Familien- und Freundeskreis auf ein „Standfest-Wetterfest-Bergfest“ angestoßen wurde.