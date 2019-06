Musikanten sind zufrieden mit Sommerfest

Bergs Musikvereinvorsitzender Klaus Willauer hat kurz nach dem Mega-Festwochenende beim diesjährigen Berger Sommerfest eine äußerst positive Bilanz gezogen. Gestaltete sich der Zeltaufbau am Mittwoch bei strömenden Regen noch recht knifflig und nicht ganz so einfach für die rund 40 hoch- Helfer aus den Reihen des Musikvereins Berg, verlief im Anschluss der Innenausbau des Zeltinneren schon wesentlich unproblematischer bei den fleissigen Helfern.

Belohnt wurden die rund 110 Helfer mit einem Besucheransturm zum Auftakt der Bolzplatz-Party am Freitag, dem Berger Bandfestival am Samstagabend, dem Frühschoppenkonzert (Bild) im Rahmen des „Tags der Blasmusik“ am Sonntag und dem „Feiertagshock“.

Grossen Dank zollte Willauer nicht nur den vielen internen Helfern, die mit Radlader und Traktoren aushalfen, sondern gerade auch den externen Unterstützern, die die Berger Musiker tatkräftig unterstützten.

Ebenso herauszustellen ist die grosse Akzeptanz seitens der Berger Bürgerschaft, die hinter ihrem alljährlichen Sommerfest steht und sich äußerst tolerant gegenüber den Veranstaltern zeigt. So gebe es keinerlei Anwohnerbeschwerden im Rahmen des Festbetriebes, was Klaus Willauer einmal mehr Stolz macht.

Das Team rund um Klaus Willauer scheint recht gut gerüstet zu sein für die grosse „Sause“ im anstehenden Jubiläumsjahr 2020.