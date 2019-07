Motorradfahrer wird bei Berg schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat der 28-jährige Fahrer eines Motorrades erlittten, der am Sonntagnachmittag gegen 16.45 von der Kanzachmühle her nach links auf die Bundesstraße 32 in Richtung Staig einbog. Hierbei missachtete er nach Polizeiangaben die Vorfahrt des 48-jährigen Fahrers eines Citroen, der auf der Bundesstraße aus Richtung Staig in Richtung Weingarten fuhr. Der Fahrer des Citroens wurde bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge leicht verletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7000 Euro, so der Polizeibericht.

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde am Unfallort durch einen Notarzt versorgt und durch den Rettungsdienst in eine Unfallklinik gebracht.