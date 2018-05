Spannungsgeladenes Derby in der Fußball-Landesliga: Der TSV Berg erwartet am Freitag um 18.30 Uhr den TSV Eschach. Beide Mannschaften können mit breiter Brust in die Partie gehen.

Die Berger bleiben der Angstgegner des FV Olympia Laupheim – auch im Rückspiel hat der TSV wieder mit 1:0 gegen den Mitabsteiger gewonnen. Auch wenn es in der zweiten Halbzeit eine reine Abwehrschlacht war. „Wir haben als Mannschaft geschlossen gekämpft“, sagt Oliver Ofentausek, Bergs Trainer, nicht ohne Stolz. „Immer war ein Bein von uns dazwischen oder der Torwart war zur Stelle.“ Zum Spitzenreiter nach Punkten aufgeschlossen, den Dritten aus Weiler erst einmal distanziert – die Berger sind wieder da, wo sie hinwollen: auf Kurs Rückkehr in die Verbandsliga Württemberg. „Unsere Qualität zeigt sich in den entscheidenden Spielen“, betont Ofentausek. „Momentan schaffen wir es auch, diese Qualität trotz großer Verletzungsprobleme auf den Platz zu bringen – seit Wochen treten wir mit einem Kader von nur 13, 14 Mann an.“

13 Punkte aus fünf Spielen

Seit fünf Spielen sind die Berger jetzt ungeschlagen und haben aus diesen fünf Spielen 13 Punkte geholt. Dass Arne Kittel mit seinem Tor der Matchwinner in Laupheim war, kommt für den Trainer nicht von ungefähr: „Arne ist momentan unser Leistungsträger mit Costa (Anmerkung der Redaktion: Innenverteidiger Dan Constantinescu) zusammen. Er hat jetzt verinnerlicht, was wir von ihm wollen.“ Am Freitag hat Ofentausek vorne eine zusätzliche Option mehr: Nikolas Deutelmoser, der gegen Laupheim noch gefehlt hatte, ist wieder zurück.

Deutelmoser war im Hinspiel einer der Torschützen – die Berger haben in Eschach mit 5:1 gewonnen und den Gegner zwischen der 25. und der 65. Minute, als alle fünf Tore fielen, regelrecht an die Wand gespielt. Der Trainer warnt aber eindrücklich davor, die Eschacher auf die leichte Schulter zu nehmen: „Eschach kommt mit zwei Siegen zu uns. Kaum einer schafft es, in Ostrach drei Tore zu schießen – wir zum Beispiel nicht.“

In der Tat: Der TSV Eschach hat sich aus dem tiefen Tal, in das die Mannschaft nach dem 0:8 in Friedrichshafen geraten war, herausgearbeitet. „Die Mannschaft wächst zusammen“, stellt Trainer Stefan Krause nach zwei Siegen in Folge erst zufrieden fest und holt sich dann selbst sofort wieder auf den Boden der Tatsachen zurück: „Das ist eine Momentaufnahme, erreicht haben wir noch gar nichts.“ Immerhin: Die Eschacher sind wieder mittendrin im verrückten Abstiegskampf, der in der Landesliga tobt: Fünf Punkte liegen zwischen Platz 8 und Platz 17.

Krause und Co-Trainer Furat Yenidogan stehen jetzt vor einer schwierigen Aufgabe: Die nächste Woche ist wieder eine englische: Dienstag (gegen Mietingen) und kommenden Freitag (gegen Weingarten) stehen die wichtigen Spiele gegen die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf an.

Wie stellt man da das Team gegen einen schier übermächtigen Gegner wie den TSV Berg auf und ein? „Berg ist der klare Favorit“, sagt Krause. „Von der individuellen Qualität her ist uns dieser Gegner überlegen.“ Abschenken ist aber trotzdem keine Option für die Eschacher. „Das wäre fatal“ – der Trainer will die positive Stimmung aus den letzten Siegen mit in die kommende Woche nehmen. Also: Nicht noch einmal unter die Räder kommen und wenn sie da ist, die Chance auf Punkte nutzen – das ist die Devise.

Und Mut machen ist natürlich erlaubt: „Wir stehen wieder stabil in der Abwehr“, sagt Krause. Und 3:0 gewinnt man gegen Ostrach auch nicht eben mal so im Vorbeigehen: „Die Ostracher hatten vorher immerhin den VfB bis zur 85. Minute am Rand einer Niederlage.“ Und sie haben Berg einen Punkt abgerungen.