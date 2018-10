Minimeister bei Turnier in Berg ermittelt

Insgesamt 32 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren haben in der Sporthalle der Grundschule Berg am Ortsentscheid der Tischtennis-Minimeisterschaften teilgenommen. Die Minimeisterschaften sind eine Initiative des Deutschen Tischtennisbundes (DTTB), die seit 1983 jährlich ausgetragen werden, um Kinder im Alter von zwölf Jahren oder jünger, die noch keine Spielberechtigung besitzen, den Spaß an den Tischtennisspielen zu vermitteln.

Ausgetragen werden diese in drei Altersklassen, die jeweils noch nach Geschlechtern unterteilt sind. Gespielt wurde bei den Jungen und Mädchen (Jahrgang 2010 und älter) in jeweils zwei Gruppen. Danach folgten die K.-o.-Runden. In vielen spannenden Spielen auf häufig hohem Niveau setzte sich bei den Mädchen (Jahrgang 2010 und älter) Theresa Egle durch. Minimeister bei den Jungen (Jahrgang 2010 und älter) wurde Ben Kneer.

Die Mädchen der Jahrgänge 2008/09 spielten mangels eines größeren Teilnehmerfeldes in einer Gruppe gegeneinander, Lenia Enderle wurde Minimeisterin bei den neun- und zehnjährigen Mädchen. Bei den Jungen in dieser Altersklasse gewann Noah Sonneck; diese Konkurrenz wurde zunächst in zwei Gruppen ausgetragen, danach folgte das normale K.-.o.-System. Luca Teubner siegte bei den elf- und zwölfjährigen Jungen. Die ersten vier jeder Klasse qualifizierten sich für den Bezirksentscheid Ulm und haben dort die Chancen, die nächste Runde auf dem Weg zum Bundesfinale zu erreichen.

Außerdem erhielt jeder Teilnehmer der Minimeisterschaften eine Urkunde, die gleichzeitig eine Eintrittskarte für ein Tischtennis-Bundesligaspiel ist. Zusätzlich gab es Sachpreise. Für die fehlerfreie Oganisation der Minimeisterschaften sorgten Lukas Uhlmann (Bundesfreiwilligendienstleistender des SC Berg), Gerhard Scheuing (Jugendleiter des SC Berg) sowie die Helfer, insgesamt drei Aktive und zwölf Jugendspieler des SC Berg. Der Verein erhielt außerdem Unterstützung durch die Donau-Iller Bank.