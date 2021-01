Mini-Iglus oberhalb des Schussentals

Zauberhafte Landschaften haben die Schneefälle der vergangenen Tage vielerorts entstehen lassen. So auch oberhalb des Schussentals im Landkreis Ravensburg, wie diese Aufnahme von Sebastian Pfeiffer aus Benzenhofen zeigt. Es handelt sich dabei eine Christbaumkultur des Hofs Bodenseetanne in Atzenhofen im Gemeindegebiet von Berg, so eine Pressemitteilung.

Unter der dicken weißen Decke befänden sich fünf Jahre alte Tannen, aus denen in etwa noch einmal fünf Jahren Weihnachtsbäume werden sollen, so das Schreiben. Besitzer Philipp Bentele und seine Familie könnten sich an dem Anblick erfreuen, wenngleich er ihnen auch Sorgen bereitet. Nicht, weil der viele Schnee aktuell die Pflegearbeiten in den Kulturen behindere, sondern vor allem, weil erhebliche Schäden drohen. So könne nasser, schwerer Schnee die Zweige brechen lassen, wird Bentele in dem Bericht zitiert und weiter: Besonders gefährdet seien die Leittriebe, die sogenannten Terminaltriebe der Christbäume.Wenn sie aus der weißen Pracht sprießen, seien sie geradezu eine Futter-Einladung für das Rehwild, das sonst keine Nahrung mehr in der verschneiten Landschaft findet.

Noch schlimmer jedoch wären Frost- beziehungsweise Trockenschäden, da sie irreparabel sind: Wenn sich das Bäumchen unter der dämmenden Schneedecke auf Temperaturen um den Gefrierpunkt einstellt, kann strenger Frost ab minus zehn Grad die freiliegenden Knospen vertrocknen lassen, da die Wasserversorgung in der Pflanze unterbrochen wird. Das Phänomen wird auch als Winterdürre bezeichnet.