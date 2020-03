Mercedesfahrer verhindert Zusammenstoß

Zu einem Beinahe-Unfall ist es am Freitag gegen 16 Uhr auf der B32 in Höhe von Berg-Weiler gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam einem 72-jährigen Mercedes-Fahrer kurz hinter der Einmündung nach Weiler auf seiner eigenen Fahrspur ein weißer BMW entgegen, der ein gefährliches Überholmanöver wagte. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver konnte der 72-Jährige einen Zusammenstoß verhindern. Im Rahmen einer Fahndung hielt die Polizei den 32-jährigen BMW-Fahrer in Altshausen kurz darauf an. Das Polizeirevier Weingarten hat Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/8036666 zu melden.