Mehr als ein Sofa-Meister

Der bereits als Aufsteiger feststehende TSV Berg muss in er Fußball-Landesliga am Samstag (15.30 Uhr) beim FV Rot-Weiß Weiler ran. Obwohl die Berger ihr Ziel erreicht haben, gilt für Trainer Oliver Ofentausek: „Wir wollen zeigen, dass wir kein Sofa-Meister sind.“

Damit hat kaum jemand gerechnet: Am Sonntag trotzte der FV Altheim mit zehn Mann Bergs letztem Verfolger Weiler einen Punkt ab. „Ich saß auf dem Sofa und habe gar nicht nach den Ergebnissen geschaut, als plötzlich die Nachrichten kamen, dass wir Meister sind“, meint Ofentausek. Der Form halber: Der FV Biberach müsste in vier Spielen zwölf Punkte und ein um 45 Treffer schlechteres Torverhältnis aufholen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit – und deshalb ist den Bergern seit Sonntagabend Platz eins sicher.

„Wir wollten das eigentlich auf dem Platz entscheiden“ – Ofentausek hatte sein Team auf ein Endspiel bei Verfolger Weiler eingestellt. Daraus wird nichts – trotzdem will der Coach bei seinem Spielern Endspiel-Mentalität sehen: „Wir wollen in Weiler zeigen, dass wir zurecht ganz oben stehen.“ Ofentausek hatte die Absicht, auch im Training durchzuziehen. Ganz geklappt hat das nicht. „Am Montag war das nicht möglich – und das ist ja auch in Ordnung.“ Stattdessen gab’s eine Stunde lang lockeres Neun-Felder-Rondo – und dann wurde gefeiert. „Am Dienstag war das Training dafür dann wieder richtig gut“, freut sich Ofentausek. „Die Jungs haben gefightet, als ginge es um alles.“

Den Meisterwimpel gibt es übrigens in Weiler nicht. Das begehrte Fähnchen wird erst beim letzten Heimspiel gegen den FV Ravensburg II übergeben.