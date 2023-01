Mann zückt Messer bei Streit in Berg

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern ist es am Freitagabend in einer Wohnung in Berg gekommen. Wie die Polizei weiter berichtet, hatte ein 22-Jähriger zuvor einen 27-jährigen Mitbewohner bestohlen. Als der Geschädigte den Tatverdächtigen darauf ansprach, wurde dieser aggressiv und attackierte ihn.

Zeuge entwand dem Angreifer das Messer

Im Laufe des Streites zückte der Tatverdächtige ein kleines Messer aus seiner Bauchtasche und versuchte, in Richtung Bauch des 27-Jährigen zu stechen. Ein Zeuge konnte dem Angreifer jedoch das Messer abnehmen, bevor es zu Verletzungen kam.

Anschließend griff der Tatverdächtige erneut in seine Bauchtasche, um sein Pfefferspray herauszuholen. Beim Einsatz vom Pfefferspray verletzte sich ein weiterer 28-jähriger Mitbewohner und der Tatverdächtige selbst. Beim Eintreffen der Polizei wurde der Mann in Gewahrsam genommen und verbrachte eine Nacht in der Arrestzelle des Polizeireviers.