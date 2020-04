Mann bei Unfall mit Traktor verletzt

Ein 63-jähriger Mann ist am Samstag in Berg bei einem Traktorunfall verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Mann war am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit Waldarbeiten beschäftigt. Auf dem Rückweg stürzte der Traktor in einer steilen Kurve um, wobei der Fahrer aus der Kabine fiel und mit einem Fuß unter dem Traktor eingeklemmt wurde. Ein 13-jähriger Mitfahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Der Mann wurde ersten Erkenntnissen nach mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.