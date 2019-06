Lea Scheuing platziert unter den besten acht

Lea Scheuing vom SC Berg hat sich beim baden-württembergischen Tischtennis-Jahrgangsranglistenturnier im Wettbewerb der Mädchen U14 unter den besten acht platziert. Lea Scheuing, die Rang acht belegte, vertrat bei den Mädchen als einzige Teilnehmerin den Tischtennisbezirk Ulm. Bei den Jungen waren fünf Tischtennisspieler aus dem Ulmer Bezirk am Start.

Bei den Mädchen U14 belegte Lea Scheuing in ihrer Vorrundengruppe nach nur einer Niederlage gegen die stark aufspielende Megan Cytacki (TTF Stühlingen) den zweiten Platz. Besonders eng war es überraschend gegen Julia Kleinstück (TTC Emmendingen) im ersten Spiel, was vermutlich der anfänglichen Nervosität geschuldet war. Doch Lea Scheuing glich zweimal den Satzrückstand aus und gewann den Entscheidungssatz mit 11:8. In der Zwischenrunde um die Plätze eins bis acht traf sie in Rebecca Merz (TGV Eintrach Abstatt) auf die Topgesetzte der Altersklasse U14, der sie im ersten und dritten Durchgang zwar Paroli bot, schlussendlich jedoch in drei Sätzen unterlag. Auch die anderen beiden Zwischenrundenspiele gegen Sabrina Himmelsbach (TTC Seelbach-Schuttertal) und Angelina Credo (TTF Rastatt) gingen verloren. „In der Zwischenrunde verlor sie wie erwartet klar gegen Merz. Gegen Himmelsbach und Credo spielte Lea gut, aber es fehlte einfach ein Stückchen Selbstvertrauen, um die Matches zu gewinnen“, sagte Betreuer und Vater Gerhard Scheuing.

Im abschließenden Spiel um Platz sieben knicke Lea Scheuing unglücklich um und musste sich nach gewonnenem ersten Satz gegen Neda Ghaffari (ASV Grünwettersbach) geschlagen geben.

Unter die besten acht bei den Jungen U14 kamen Mathis Braunwarth als Fünfter und Antonio Lukic (beide SC Staig) als Siebter. Platz 17 in dieser Konkurrenz belegte Fynn Ugwoski ebenfalls vom SC Staig. Bei den Jungen U13 waren zwei Talente aus dem Bezirk Ulm dabei: Enrice Eisele (SC Staig) beendete das Turnier auf Platz 13, Korbinian Grasser (SC Vöhringer) belegte Rang 17.