Lea Scheuing bei Ranglistenturnier

Es geht Schlag auf Schlag für die Tischtennis-Jugend aus dem Bezirk Ulm: Am Samstag, 1. Juni, wird in Reutlingen in der Oskar-Kalbfell-Sporthalle das 16. baden-württembergische Jahrgangsranglistenturnier der Jugend U13 und U14 ausgetragen. Einzige Teilnehmerin aus dem Ulmer Bezirk in der Konkurrenz der Mädchen U14 ist Lea Scheuing vom SC Berg. Als vornominierte Spielerin peilt Scheuing eine Platzierung unter den ersten acht an. Das Nachwuchstalent des SC Berg ist in Gruppe C an Position eins gesetzt und wird vor allem gegen Angelina Credo (TTF Rastatt) und Jessica Biegemeier (TSG Leutkirch) mit knappen Spielen rechnen müssen. Topgesetzt im gesamten Feld der Mädchen U14 ist Rebecca Merz (TGV Eintracht Abstatt) vor Jovana Nikolic (DJK Sportbund Stuttgart) und Lea Scheuing an Setzposition drei. Aus dem Tischtennisbezirk Ulm haben sich außerdem vier Jungen für die Schwerpunktranglistenausspielung am Samstag qualifiziert: Enrico Eisele (SC Staig/Jungen U13), Antonio Lukic (SC Staig/Jungen U14), Fynn Ugowski (SC Staig/beide Jungen U14). Mathis Braunwarth (SC Staig/Jungen U14) war bereits für das TTBW-Jahrgangsranglistenturnier vornominiert und musste nicht in die Qualifikation, Manuel Prohaska (SC Staig) war bei den Jungen U13 für das Top 12 vornominiert.