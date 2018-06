Kulturinitiative Berg stellt Programm für 2018 vor

Ihr Jahresprogramm 2018 hat die Berger Kulturinitiative jetzt vorgestellt. Auftakt ist am Freitag, 16. März, mit einer kulturhistorischen Wanderung. Sie führt zu den Felsenkellern in Weiler, wo Dr. Sach Wissenswertes über die Funde des Skelettelementes eines ausgewachsenen Kurzbeinnashorns erzählen wird. Die Wanderung führt weiter zur Pionierbrücke und endet mit einem gemütlichen Ausklang im „La Fontanella“.

Am Sonntag, 18. März, findet in der Turn- und Festhalle das Doppelkonzert der Jugendkapelle statt, und am Freitag, 15. Juni, gibt‘s im Bürgersaal ein Konzertabend für die Jugend. Es spielt die Indie Pop Band „Neon Diamond“ mit dem Berger Marlon Knitz. Anschließend ist After-Show-Party. Ein besonderer Wildbrätabend steht am Freitag, 21. September, im Bürgersaal auf dem Programm, den die Kulturinitiative zusammen mit der Jägerschaft veranstaltet. In der Kapelle Weiler wird am Sonntag, 23. September, ein Konzert mit Cello und Harfe geboten; Veranstalterin ist die katholische Kirchengemeinde Berg.

Am Montag, 2. Oktober, spielt im Bürgersaal die Kultrockband „Thin Mother“; für die Bewirtung zeichnet der Musikverein verantwortlich. Am Sonntag, 21. Oktober, schließlich wird die Ausstellung „Berg früher und heute“ eröffnet und gleichzeitig das Buch dazu vorgestellt. Mit dem Herbstkonzert des Musikvereins am Samstag, 17. November, endet das Jahresprogramm 2018 der Berger Kulturinitiative. (pe)