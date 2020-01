Kritik an Strasser im Gemeinderat

Kritik an Gemeinderatsmitglied Benjamin Strasser (FDP) hat ein Zuhörer in der Bürgerfragestunde im Berger Gemeinderat geübt. Moniert wurde, dass Strasser, der ja auch Mitglied des Bundestages ist, zu selten an den Ratssitzungen teilnehme. Die jüngste Sitzung am vergangenen Mittwoch hatte Strasser nach wenigen Minuten schon wieder verlassen. Bergs Bürgermeisterin Manuela Hugger sagte, Strasser nehme sein Berger Mandat durchaus ernst. Corinna Thienst von der Geschäftsstelle des Gemeinderats fügte hinzu, man habe die Termine des Jahres 2020 zusammen mit Strasser unter Berücksichtigung der Aufgaben des Bundestagsabgeordneten koordiniert.