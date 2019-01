Konzert und Ausstellung im Kulturprogramm Berg

Mit einem bunten Programm für dieses Jahr wartet die Berger Kulturinitiative auf. Am Mittwoch, 13. Februar, findet im Gasthof Hasen ein fröhlicher Liederabend mit den Ettishofer Achtalhexen statt. Der Musikverein veranstaltet am Samstag, 31. März, das Doppelkonzert der Jugendkapelle und am Samstag, 27. April, die zweite Berger Hitparade. Am Samstag, 4. Mai, gibt es einen Bürgerabend zur Leistungsschau. Dabei werden Bilder aus „Berg in alten Ansichten“ gezeigt; ferner sind unter anderem musikalische Beiträge vorgesehen. Am Freitag, 10. Mai, wird der Berg-Kuppe-Park mit Führung und Wanderung eingeweiht. In der Rathausgalerie wird am Sonntag, 16. Juni, eine Ausstellung eröffnet. Zu sehen sind Bilder von Franz Anton Gaulinger. Die Kultrockband „Thin Mother“ tritt am Mittwoch, 2. Oktober, auf, und am Samstag, 19. Oktober, gibt es im Bürgersaal einen Wildabend mit der Berger Jägerschaft. Geboten wird ein dreigängiges Menue mit einheimischen Wild. Für den musikalischen Teil des Abends wird Hans-Peter Wolf sorgen. Die Gemeinde Berg schließlich wird sich vom 25. Mai bis zum 30. November am Skulpturenprojekt von Robert Schad beteiligen.