Kolpingfamilie unterstützt Kirchensanierung in Berg

Die Kolpingfamilie Berg hat der Kirchengemeinde Berg einen Scheck in Höhe von 500 Euro überreicht. Mit diesem Geld will die Kolpingfamilie bei der Finanzierung der Renovierungskosten für die Berger Kirche einen kleinen Beitrag leisten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Andrea Hutt nahm die Spende dankend entgegen und betonte die gute Zusammenarbeit der Kolpingfamilie mit dem Kirchengemeinderat.

Der Spendenbetrag stammt aus dem Gewinn, den die Kolpingfamilie bei der vergangenen Bodenseeweihnacht erwirtschaftet hat. Gemeinsam mit der Kolpingfamilie St. Columban und der Kolpingfamilie Fischbach verkauften die Berger drei Wochen lang Waffeln, Glühwein und Punsch. Die Berger Kolping-Vorsitzende Irmgard Steinberger bedankte sich nochmals bei allen Gemeindemitgliedern, die bei dieser Aktion mitgeholfen haben.

Die Kolpingfamilie Berg unterstützt noch weitere Projekte. 2400 Euro gehen an die Philippinenhilfe. Mit diesem Geld wird zwei Studenten ein Studium finanziert. Jeweils 1000 Euro erhalten die Tafel Friedrichshafen, das Kinderhospiz in Bad Grönenbach und die Partnergemeinde Jauernick. 500 Euro erhält die Hilfe für Polozk und jeweils 300 Euro gehen an die Teestube Friedrichshafen und an die Bahnhofsmission Friedrichshafen.