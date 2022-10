Knappe Niederlage für die Frauen vom SKC Berg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Duell gegen Ailingen erlitten die Keglerinnen aus Berg schon so manches, doch auch heute sollte es ein Match auf Augenhöhe werden. In der Startpaarung zeigte Melanie Fischer mit 561/1 ein sehr gutes Spiel und konnte 62 Holz Vorsprung für den SKC erzielen. Jasmin Abbate unterlag hingegen mit 511/0. Mit leichtem Vorsprung ging es nun in die zweite Paarung. Diese entschieden die Gäste knapp für sich. Sigrid Staudacher unterlag trotz des besseren Gesamtergebnisses mit 533/0 wegen einem Holz nach Satzpunkten. Sarah Hartwig kämpfte sich Satz um Satz durch, unterlag letztlich aber mit soliden 478/0 Holz ihrer Gegnerin. Berg lag nun mit 16 Holz zurück, doch das sollte nichts heißen. Bereits nach dem ersten Satz lagen beide Teams fast gleich auf – dies sollte letztlich bis zum Schluss so bleiben. Sandra Reize verpasste es, den dritten Satzpunkt für sich zu entscheiden und unterlag mit 478/0 am Ende deutlich. Tatjana Staudacher spielte an diesem Tag ein herausragendes Spiel und konnte mit 567/1 nicht nur den Punkt klar für sich entscheiden, sondern schob ihre persönliche Bestleistung nochmals deutlich nach oben. Am Ende fehlten Vier Holz zum verdienten Unentschieden.