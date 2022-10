Knappe Niederlage für die Frauen vom SKC Berg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Kegelduell mit dem Tabellennachbar zeigte sich schnell, dass das kein einfach Spiel werden sollte. Der SKC reiste mit stolzer Brust an, wurden doch in den letzten beiden Spielen deutliche Leistungssteigerungen erzielt. Doch heute sollte es etwas anders laufen. Bereits in der Startpaarung unterlag Linn Staudacher ihre Gegnerin sehr deutlich. Melanie Fischer gelang mit 530/1 Holz jedoch der Anschluss und hielt den SKC somit im Spiel. In der Mittelpaarung musste sich Sarah Hartwig 490/0 letztlich knapp geschlagen geben. Jasmin Abbate konnte ihren Punkt mit 493/1 holen. Berg ging mit einem Rückstand von 22 Holz in die letzte Paarung. Hier konnte die Partie dann nicht spannender werden. Dem SKC gelang es bis auf Sieben Holz an den KC heranzukommen, doch dieser spielte letztlich seinen Heimvorteil aus und kam etwas besser auf den nicht einfach zu spielenden Bahnen zurecht. Tatjana Staudacher erzielte mit 493/0 ein gutes Ergebnis und verpasste letztlich nur um zwei Holz ihren Punkt. Auch Sigrid Staudacher unterlag mit 520/0 mit nur vier Holz knapp.